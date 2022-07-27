170 karat büyüklüğünde... Son 300 yılın en büyük elması bulundu

ANGOLA'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu. Bulunan elmasın; son 300 yılın en büyük elması olduğu belirtildi. Angola devletine ait elmas, ticaret firması Sodiam tarafından yürütülen uluslararası bir ihale yoluyla satılacak.

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Avustralyalı madenci Lucapa Diamond Co, Angola'da büyük bir elmas keşfi yaptı. Şirkete göre bulunan pembe elmas, son üç yüzyılda keşfedilen en büyük elmas.

Lulo alüvyon madeninden çıkan 170 karatlık elmas, şirket ve ortakları Endiama E.P. ve Rosas & Petalas, tarafından açıklandı.

Angola devletine ait elmas, ticaret firması Sodiam tarafından yürütülen uluslararası bir ihale yoluyla satılacak.

Renksiz olanlardan daha nadir bulunan renkli pırlantalar, son yıllarda rekor fiyatlara ulaştı.

De Beers'ın Cullinan mavi elması, Nisan ayında Hong Kong'daki Sotheby's'de yaklaşık 57,5 milyon dolara açık artırmaya çıkarıldı.