Hiç vaka görülmeyen 'mavi köye' nazar değdi! ilk vaka onda tespit edildi

“Mavi köyümüze maalesef nazar değdi”

Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” diye konuştu.