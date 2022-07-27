Hiç vaka görülmeyen 'mavi köye' nazar değdi! ilk vaka onda tespit edildi
TÜRKİYE'de korona virüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana uygulanan tedbirler sayesinde hiç vaka görülmediği için ‘mavi köy’ olarak bilinen Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gökpınar köyünde virüse ilk yakalanan köy muhtarı oldu.
32 haneli 50 nüfuslu olan “mavi köy” olarak da bilinen yerleşime virüsün uğramaması için canla başla çalışan Gökpınar Köyü Muhtarı Metin Şahin, mavi köylerine nazar değdiğini söyledi. Muhtar Şahin ile birlikte yaklaşık 2,5 yıldan sonra ilk kez köyde 5 kişi korona virüse yakalandı.
Salgının Türkiye’de görülmeye başladığından itibaren çok mücadele verdiklerini hatırlatan Şahin, “Vatandaşa maske, dezenfektan dağıttık. Her hafta ateşlerini ölçtük. Yaklaşık 2,5 yıldır bizim köyümüzde hiç vaka olmadı.
Bu Kurban Bayramı'nda biz de nihayetinde bu kovid vakasıyla tanıştık. Aşıların faydasını gördük, ben 6 defa aşı oldum. Aşı olduğum için bu şekilde hafif geçirdiğimi düşünüyorum. Hiç olmayanlar gelsinler aşı olsunlar. Bu meretten kurtuluş yok” dedi.
“Mavi köyümüze maalesef nazar değdi”
Bu zamana kadar ‘mavi köy’ olarak anılmalarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar buna uymalı. Temizliğe, dezenfektana, mesafeye, özellikle maskeye uymalılar diyorum yani. Önceki dönemlerde köyümüze İstanbul’dan gelenlere sıkı tedbirler yapıyorduk. Biz de o zaman serbest bırakınca şimdi benimle beraber köyümüzde dört kişi daha var. Mavi köyümüze maalesef nazar değdi” diye konuştu.