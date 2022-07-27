Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak! 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak!

Kira fiyatlarının uçuşa geçmesiyle hükümetin harekete geçtiği 81 ilde sosyal konut projesi harekete geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu proje Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi'nde yapılacak konutların temel atma törenine katıldı. Bakan Kurum, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız.

(ANKAPARK) Projeyi eleştirebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz. Projeyle ilgili hatalar bulabilirsiniz, eksiklikler bulabilirsiniz. Bunların hepsini anlayabiliriz. Ancak Ankara’nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız.

Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanın da, belediye başkanının da görevi, anlayışı bu olmalıdır. Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu.