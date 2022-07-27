İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son korkutan haber İzmir'den geldi. Seferihisar'da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.