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İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Son korkutan haber İzmir'den geldi. Seferihisar'da çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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 İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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