200 puanla nereye girerim 2022 üniversite taban puanları-200 puanla alan üniversiteler listesi

Üniversiteye yerleşmek için yapılan YKS tercih işlemleri bugün yani 27 Temmuz'da başladı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Öğrenciler puanlarına göre 2-4 yıllık bölümleri tercih edebilecek. Peki 200 puanla nereye girilir? 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve bölümler hangisi?

Abone ol

Üniversite hayali kuran öğrenciler için heyecanlı tercih maratonu başladı. YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler bugun yani 27 Temmuz'da tercih yapmaya başlayacak ve YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler puan durumlarına göre 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite tercih yapabilecek. Peki 200 puan alanlar hangi bölüme girebilir, 200 puanla nereye girilir? 200, 210, 220, 230, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS tercih kılavuzu ile ÖSYM tarafından açıklandı! 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları tercihler öncesi sorgulanmaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih işlemleri ne zaman başlar-biter?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.

Adaylar, erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Okul birincileri tercih yaparken neye dikkat edecek: 2021-2022 öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar, Tablo-3 ve Tablo-4'ün ilgili sütununda gösterilmiştir. Bir programın öngördüğü okul türü, alan/dal, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerlidir. YKS'de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan (öncelikle) ve okul birincileri kontenjanı göz önünde tutularak merkezî yerleştirme ile yerleştirme puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirileceklerdir. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilirler. Okul birincileri için ayrılan kontenjanların dolmaması durumunda boş kontenjan, genel kontenjana aktarılır. Okul birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır. 2.3.

Engelli adaylar tercih yaparken nelere dikkat edecek: Görme engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken başarılı olabilmeleri için, büyük ölçüde dile dayanan veya işitme gerektiren sosyal, iktisadi ve beşeri bilimler alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih etmeleri tavsiye edilir. Bedensel engelli adayların, yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belirlerken engellerini dikkate almaları yararlarına olacaktır. Engelli adayların, yükseköğretim programları tercihlerini belirlerken üniversitelerin engelliler ile ilgili birimlerinden yükseköğretim programları konusunda bilgi almaları yararlarına olacaktır

Ek yerleştirme nasıl yapılır: Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.