Milli Savunma Bakanlığı 1 şehit haberi daha verip isimleri açıkladı şehit sayısı 3'e çıktı

TÜRKİYE Pençe harekatından gelen son dakika haberi ile kahroldu. Dün 2 askerin şehit olduğu operasyondan bugün bir şehit haberi daha ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Piyade er Cüneyt Taşyürek'in şehit düştüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberi yüreklere ateş düşürdü. Sınır ötesinde devam eden Pençe Kilit Operasyonları çerçevesinde Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit oldu. 21 yaşındaki şehit Cüneyt Taşyürek’in Aralık 2021’de göreve başladığı belirtildi.

Afyonkarahisar'a şehit haberi ulaştı

Şehit er Cüneyt Taşyürek Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesi Kale köyü nüfusuna kayıtlıydı.

Şehidin ailesine acı haberi Çobanlar Kaymakam Vekili Uğur Kapar başkanlığındaki bir heyet verdi. Çocuklarının şehit haberini alan baba Basri ve anne Ayşe Dudu Taşyürek kahroldu. Şehidin iki ağabeyi ve bir ablasının olduğu kaydedildi.

Şehit sayısı 3'e çıktı

Dün gerçekleşen saldırıda da 2 askerimiz şehit olmuştu. Bugün gelen haberle EYP patlamasında şehit olanların sayısı 3'e çıktı. TSK, Er Mevlüt Yoğurtcu ve Er Mert Otal için bugün Gaziantep havalimanında askeri tören düzenlendi.

Şehit er Mevlüt Yoğurtcu’nun naaşının Çankırı’ya, şehit er Mert Otal’ın naaşı ise memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.