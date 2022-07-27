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Gaziantep'te avukat dehşet saçtı! Ayırmak isteyen arkadaşını öldürdü

Gaziantep'te avukat dehşet saçtı! Ayırmak isteyen arkadaşını öldürdü

GAZİANTEP'te avukat Yusuf S., bağ evinde tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurmak istedi. Silahtan çıkan kurşunlar sekerek, kavgayı ayırmaya çalışan Ahmet Taner'e isabet etti. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsalındaki bir bağ evinde dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigorta işiyle uğraşan arkadaşı İsa Y.’nin arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Sözlü tartışma esnasında sinirlenen avukat Yusuf S., tabancasını çıkardı. O sırada bağ evinde olan Ahmet Tamer ise iki arkadaşını da sakinleştirmek için aralarına girdi.

Tamer’in çabalarına rağmen iki arkadaş sakinleşmezken, avukat Yusuf S., tabancasıyla arkadaşı İsa Y.’ye doğru ateş etti. Yusuf S.’nin silahından çıkan kurşunlar sekerek Ahmet Tamer’e isabet etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tamer olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamer’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Oğuzeli ilçesi Güzelce Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Ahmet Tamer'in ölümüne neden olan katil zanlısı avukat Yusuf S. ile tartıştığı arkadaşı İsa Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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