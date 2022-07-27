50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti
YOZGAT'ta 3 kardeş, atık malzemelerden çevre dostu bisiklet üretti. Bisikletin 50 kuruşluk enerji ile gittiği mesafe herkesi şaşırttı. Yakın mesafe ulaşımı için arabaya göre bedava...
Atıl vaziyetteki akülerin içindeki kurşun plakaları sökerek laptop bataryalarından çıkardıkları pilleri yerleştiren Karabacak kardeşler, 12 voltluk çalışır halde yeni bir akü elde etti.
Hurdadan aldıkları bisiklet ve motosiklet tekerlerini de kendi tasarımlarına göre dizayn eden Karabacak kardeşler, elde ettikleri 12 voltluk 4 adet aküyü, bisiklete monte ederek bisikletin elektrikle çalışmasını sağladılar.
Şemsettin Karabacak, “Bisikleti tamamen kendi imkanımızla hurdacıdan aldık, tekerlekleri hurdacıdan temin ettik. Geri kalan akü grubu, elektrik tesisatını notebook atık pillerinden tedarik ettik, birleştirdik. Akülerin o şekilde voltajını elde ettik. Cihazımız 48 volt ile çalışıyor.
-Bizim amacımız bu pilleri geri dönüşüme kazandırmak. Doğaya, çevreye zararını engellemek, atık piller doğaya bir hayli bir zarar veriyor. Pilleri yeniden kullanabilmek ve geri dönüşüme kazandırmak için böyle bir proje geliştirdik” dedi.