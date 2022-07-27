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50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti

50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti

YOZGAT'ta 3 kardeş, atık malzemelerden çevre dostu bisiklet üretti. Bisikletin 50 kuruşluk enerji ile gittiği mesafe herkesi şaşırttı. Yakın mesafe ulaşımı için arabaya göre bedava...

50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti

Atıl vaziyetteki akülerin içindeki kurşun plakaları sökerek laptop bataryalarından çıkardıkları pilleri yerleştiren Karabacak kardeşler, 12 voltluk çalışır halde yeni bir akü elde etti.

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50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti

Hurdadan aldıkları bisiklet ve motosiklet tekerlerini de kendi tasarımlarına göre dizayn eden Karabacak kardeşler, elde ettikleri 12 voltluk 4 adet aküyü, bisiklete monte ederek bisikletin elektrikle çalışmasını sağladılar.

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50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti

Şemsettin Karabacak, “Bisikleti tamamen kendi imkanımızla hurdacıdan aldık, tekerlekleri hurdacıdan temin ettik. Geri kalan akü grubu, elektrik tesisatını notebook atık pillerinden tedarik ettik, birleştirdik. Akülerin o şekilde voltajını elde ettik. Cihazımız 48 volt ile çalışıyor.

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50 kuruşla gittiği mesafe şaşırttı Yozgatlı kardeşler bin 500 liraya mal etti

-Bizim amacımız bu pilleri geri dönüşüme kazandırmak. Doğaya, çevreye zararını engellemek, atık piller doğaya bir hayli bir zarar veriyor. Pilleri yeniden kullanabilmek ve geri dönüşüme kazandırmak için böyle bir proje geliştirdik” dedi.

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