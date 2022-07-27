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Maymun çiçeği virüsü için Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi

Maymun çiçeği virüsü için Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü için rehber yayınladı. Rehberde hastalığa dair detaylar açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği (monkeypox) hastalığı için rehber hazırladı. Rehberde virüsle temas halinde ne yapılması gerektiğinden karantina şartlarına kadar çeşitli bilgiler yer alıyor.

Semptomlar neler?
Rehberde hastalığın ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf nodları ile kendini gösterdiği hatırlatıldı.

Genelde 2 ila 4 hafta süren semptomlarının olduğu rehberde ağır vakaların da ortaya çıkabileceği belirtildi. 

Maymun çiçeğinin, çiçek hastalığına benzediği belirtilen raporda "Maymun Çiçeği, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olur'' denildi.

Nasıl bulaşıyor?
Rehbere göre enfekte hayvanların çiğ ve az pişmiş etleri ile enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü. İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir. Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir.

Cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü. Ancak ilişki sırasındaki yakın temas da bulaşmanın nedeni olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmiş durumda değil.

Kuluçka süresi ne kadar?
Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar genellikle 6-14 gün ancak 5-21 gün arasında değişebiliyor.

Bulgular neler?
Klinik tablo, ilk 5 gün, ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlik ile başlıyor.

Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlıyor. Vakaların yüzde 95’inde ellerin avuçlarını ve yüzde 75’inde ayak tabanlarını etkiliyor. Genital bölge ve kornea da etkileniyor. Bazı kişilerde ışığa hassasiyet, üşüme, terleme de görülebiliyor.

Hangi tedbirler alınmalı?
Uçak, tren, otobüs gibi toplu taşımalarda vakanın hemen yanında oturan yolcular, evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole etmeli. Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılmalı.

DSÖ acil durum ilan etmişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaklaşık bir ay önce Türkiye'deki ilk Maymun Çiçeği vakasını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar vakanın durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde bu hastalık için "küresel acil durum" ilan etmişti

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