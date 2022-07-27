FED bombası patlıyor! İslam Memiş 'panik yapmayın' dedi uyardı altın, dolar, kripto parada ne olur?
Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. ABD'de enflasyonun yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün yapılacak temmuz toplantısına odaklandı. Uzman isim İslam Memiş de "Bugün günlerden Fed. Akşam faiz kararı yarın da ABD büyüme rakamı." dedi ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Fed, piyasaları ve doları nasıl etkileyecek, Kripto para piyasalarında toparlanma olacak mı, elimizdeki TL ile ne yapmalıyız? İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları söyledi:
-Bu akşam Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak.Piyasaların genel beklentisi Fed’in Temmuz toplantısında 75 baz puan faiz artıracağı yönünde. Piyasalar, Fed’in 75 baz puanlık faiz artışını yüzde yüz fiyatladı.
-Fed öncesi piyasalarda karışık seyrin korunduğunu gözlemliyoruz. Peki bugün ve yarın küresel piyasalarda neler yaşanabilir? Fed’in faiz artışı beklendiği gibi olur sürpriz yaşanmazsa, dolar endeksinde tekrar gerileme, emtia ve kripto para piyasalarında tekrar toparlanma mümkün olabilir.
-Dolar endeksinde 105-109 seviyesi geçerliliğini koruyor. Bu sefer Fed sonrasına odaklanacağız. Yani, Fed beklentisi önceden satın alındığı için Fed kararı sonrasına yarına da dikkat etmek gerek. Çünkü ABD’de büyüme rakamı açıklanacak. Bu veri de oldukça önemli.