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2008 krizini bilen Roubini'den yeni korkutan tahmin 'kapıda' deyip açıkladı

2008 krizini bilen Roubini'den yeni korkutan tahmin 'kapıda' deyip açıkladı

Küresel ekonomilerde resesyon endişesi devam ediyor. Kriz kahini lakaplı ekonomist Nouriel Roubini, ciddi bir ekonomik durgunluk ve mali krizin kapıda olduğunu söyledi.

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2008 küresel finans krizini tahmin ettiği için 'kriz kahini' olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den korkutan tahmin geldi.

Roubini, ABD ekonomisinin derin bir ekonomik durgunluk ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Yaşanabilecek krizin öncekilerden çok daha kötü etkiler yaratabileceğini söyleyen ünlü ekonomist, krizin kısa ve yüzeysel olacağı fikrinin tamamen hayal ürünü olduğunu belirtti.

Borç yükleri ve faiz artışları
Roubini, söz konusu durgunluğun en önemli nedenlerini ise borç yüklerinin artması ve faiz oranlarının yükselmesi olarak gösterdi.

2008 krizini bilmişti
Roubini, 2008'de yaşanan küresel finans krizini iki yıl önceden tahmin etmişti.

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