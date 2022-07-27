Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür Show'daki taklidi için bakın ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güldür Güldür Show'da kendisiyle ilgili yapılan skeç hakkında "Bazen karikatürlerimiz çiziyorlar çok mutlu oluyorum. Bu tadı almak lazım. Güldür Güldür'ü görünce ben o kadar mutlu oldum ki, nereye konulduğumun bir önemi yok." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

Canlı yayında soruları yanıtlayan İmamoğlu, Güldür Güldür Show'da kendisiyle ilgili yapılan skeç hakkında da ilk defa konuştu.

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan bölümünde muhalefet partilerini konu alan 6'lı masa skeci yayınlanmıştı. Skecin sonlarında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapılmıştı.

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, skeçten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Bu tadı almak lazım"

Zeka dolu eleştirilerin siyasetçilere büyük faydası olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"80'li yıllardan itibaren her şeyin takipçisiyim, basının da. O günden beri baktığımızda inanılmaz geri gitmişiz. Parodide siyaset yok, bir skeçte siyaset yok. Geçenlerde bir skeç yapıldı, Güldür Güldür'de sizin başka bir kanalınızda. Ben o kadar mutlu oldum ki, nereye konulduğumun bir önemi yok. Bazen karikatürlerimiz çiziyorlar çok mutlu oluyorum. Bu tadı almak lazım. Eleştiriyi dinlemeyi seviyorum. Otoriter rejimin Türkiye'ye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var. En otoriter diye düşündüğümüz 80'ler ve 90'lardaki insanların onlardan nasıl faydalandığını ve diyalog kurduğunu, en son Metin Akpınar'ın kitabından hayranlıkla okudum"