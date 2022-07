Bakın şu Nazmi Bilgin'in yaptığına! Emek hırsızı rezil oldu! Yüzbinleri cukkalamış

İnternet medyasını yok sayan ve Basın İlan Kurumu'ndan ilan almasına karşı çıkan Nazmi Bilgin'in başkanlık yaptığı Gazeteciler Cemiyeti bünyesindeki 24 Saat gazetesinin "naylon" yayın yaptığı tespit edildi. 250 adet baskı yaparak her ay Basın İlan Kurumu'ndan yüzbinlerce lirayı cukkalayan emek hırsızı Nazmi Bilgin rezil oldu.

Her fırsatta binlerce kişiye istihdam sağlayan internet medyası için yapılan yasal düzenlemeye şiddetle karşı çıktığını ifade eden, hatta olayı eylem yapma boyutuna kadar taşıyan Nazmi Bilgin'in başkanlık yaptığı Gazeteciler Cemiyeti bünyesindeki 24 Saat gazetesinin "naylon" yayın yaptığı tespit edildi. Bu sayede her ay Basın İlan Kurumu'ndan yüzbinlerce lira ödenek aldığı ortaya çıkan gazetenin ilan yayınlama hakkı durduruldu.

250 gazete bas, yüzbinlerce lira ödenek al

30 yıldır Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığını ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliğini yürüten Nazmi Bilgin'in bahsi geçen gazeteyi sadece 250 adet bastırdığı ve baskı işlemini de saat 17.00'dan önce gerçekleştirdiği tespit edildi. Bastığı 250 adet gazete ile her ay Basın İlan Kurumu'ndan yüzbinlerce lira ödenek alan Bilgin, "Baskın esnasında biz orada prova baskısı yapıyorduk" şeklindeki savunmasıyla da kimseyi ikna edemedi.

Whatsapp gruplarında destek arıyor

Yüzbinlerce lira ödenek alınan gazetenin tutulması zorunlu olan defterleri dahi tutmayan Bilgin, şimdilerde Whatsapp gruplarında açıklama yaparak bir taraftan yerle bir olan imajını düzeltmek için çaba sarf ederken bir taraftan da internet medyasında gecesini gündüzüne katan emekçilerin haklarını kazanımlarına engel olmaya çalışmaktadır.

İnternet medyası rant kurbanı ediliyor

Gelişen teknoloji çağında Türk medyasının dünya basınıyla yarışması konusunda önemli bir misyon üstlenen internet medyasının ve internet medyasında çalışan emekçilerin haklarının rant kurbanı edilmesi vicdanları yaralamaktadır.

Her fırsatta gazetecilerin haklarını savunduğunu ifade eden ve bu konuda mangalda kül bırakmayan Nazmi Bilgin'e soruyoruz;

- Bir geleneksel medya çalışanı ile aynı eğitimi görüp gecesini gündüzüne katan internet medyası çalışanlarının haklarının verilmemesi bir hak kaybı değil midir?

- Dünya bilgi çağını yaşarken en yüksek trajı 50 bini dahi geçmeyen gazeteler ile bu bilgi çağında yarışabileceğinizi düşünüyor musunuz?

- Gazeteciler Cemiyeti'ne ait 24 Saat gazetesi ile yüzbinlerce liralık destek alırken onlarca yazılımcı ve gazeteci çalıştıran internet medyasının bu desteklerden mahrum kalması hakkaniyetli midir?

- Dünyanın bilgi akışına yön veren sosyal medya ve internet medyası mecralarını desteklemeniz gerekirken böyle bir rant savaşı içine girmek gazetecilik meslek etiği ile bağdaşır mı?

