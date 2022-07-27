Ne dediyse çıktı Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinin yeni bir bölümü keşfedildi
Baba Vanga, ölmeden önce ortaya attığı kehanetleri ile tanınıyor. Baba Vanga'nın kehanetlerinin büyük bir kısmı gerçekleşirken, diğerleri henüz yaşanmayan, tüyler ürperten kehanetler olarak göze çarpıyor.
Dünya üzerinde gerçekleşecek olan olayları öngörmesi ile tanınan Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri tüyler ürpertiyor. 1996 yılında meme kanserinden hayatını kaybetmeden önce 11 Eylül saldırısını, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını, hatta Barack Obama'nın ABD Başkanı olmasını bile öngören Baba Vanga'nın gerçekleşen birçok kehaneti bulunuyor.
Baba Vanga ölmeden önce 2022 yılına ait de kehanetlerini de öne sürmüştü. Bunların bir kısmı gerçekleşirken bazıları henüz yaşanmadı. İşte baba Vanga'nın 2022 kehanetleri...
İngiliz medyası, Baba Vanga’nın 2022 yılı için yaptığı öngörülerin bazılarının gerçekleştiğini duyurdu. Baba Vanga'nın iki kehanetinin gerçekleştiği açıklandı.
Mirror gazetesi, Baba Vanga’nın, “Büyük şehirlerde su sıkıntısı ve kuraklık yaşanacak” öngörüsünün 2022’de gerçekleştiğini aktardı. Son dönemde aşırı sıcaklarla birlikte İtalya ve Portekiz’de su sıkıntılarının meydana geldiği ve yerel yönetimlerin halka uyarılarda bulunduğu açıklanmıştı. Her iki ülke de 1950’lerden beri tarihin en kurak dönemine girmiş ve yerel yönetimler, “Bilinçli bir şekilde su kullanın” açıklamasını yapmıştı.