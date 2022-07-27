Ne dediyse çıktı Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinin yeni bir bölümü keşfedildi

Mirror gazetesi, Baba Vanga’nın, “Büyük şehirlerde su sıkıntısı ve kuraklık yaşanacak” öngörüsünün 2022’de gerçekleştiğini aktardı. Son dönemde aşırı sıcaklarla birlikte İtalya ve Portekiz’de su sıkıntılarının meydana geldiği ve yerel yönetimlerin halka uyarılarda bulunduğu açıklanmıştı. Her iki ülke de 1950’lerden beri tarihin en kurak dönemine girmiş ve yerel yönetimler, “Bilinçli bir şekilde su kullanın” açıklamasını yapmıştı.