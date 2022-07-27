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Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin Napoli'ye transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin Napoli'ye transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin transferi için Napoli ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe taraftarının sevgilisi, başarılı savunmacı Kim Min Jae'nin İstanbul macerası yalnızca bir sezon sürdü. Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferine ilişkin KAP bildirisi yayımladı.

Kulüp açıklamasında, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim’in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek kazandırdığı Min Jae, 20 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tuttu. Güney Koreli yıldız sağlık kontrollerinden geçmek üzere İtalya'ya gitmişti.

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