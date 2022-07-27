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Şişli'de İETT otobüsünde cinsel ilişki! İşte şoför için istenen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şişli'de İETT otobüsünde cinsel ilişki! İşte şoför için istenen ceza

ŞİŞLİ'de park halindeki İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen şoför ile birlikte olduğu kadın hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, E. A. adlı şahsın, Şişli Yay Meydanı Caddesi'nde 7 Haziran'da yürüdüğü sırada, bir belediye otobüsü içinde bulunan şüphelilerin cinsel ilişkiye girerken görmesi üzerine bu durumu video kaydına aldığı anlatıldı.

E.A'nın kolluk görevlilerine ihbarda bulunması üzerine şüpheli Ahmet R.Ş'nin (50) savunmasının alındığı belirtilen iddianamede, otobüs şoförü olduğunu söyleyen şüphelinin mesai saati dışında eski sevgilisi Nesrin G. (58) ile buluştuğunu ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylediği aktarıldı.

Birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi
İddianamede, olay anına dair kaydedilen görüntülerin inceleme tutanağında, şüphelilerin sokak ortasında bekletilen otobüs içinde cinsel ilişkiye girdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

Şüphelilerin eyleminin "umuma açık yerlerdeki araç içerisindeki alenen cinsel ilişki" kapsamına girdiğine vurgu yapılan iddianamede, şüphelilerin "hayasızca hareketler" suçundan altışar aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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