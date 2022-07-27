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ABD'nin şantaj yasası Filiplinler'i korkuttu anlaşma iptal oldu

ABD'nin şantaj yasası Filiplinler'i korkuttu anlaşma iptal oldu

Filipinler, Rusya ile imzalanan 16 askeri nakliye helikopteri satın alma anlaşmasını, olası ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları nedeniyle bozdu.

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Eski Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, geçen ay dönemin Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin görev süresi henüz sona ermeden önce onayladığı bir kararla, Mi-17 helikopterlerini satın almak için kasımda imzalanan 12,7 milyar pesoluk (227 milyon dolar) anlaşmayı iptal ettiğini bildirdi.

Lorenzana, AP'ye verdiği demeçte, Filipinler'in anlaşmaya devam etmesi halinde, ABD'nin Rusya ile "kötüleşen çatışması nedeniyle" Washington'un hoşnutsuzluğunu dile getirebileceğini belirterek, "Yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Filipinler'in Washington Büyükelçisi Jose Manuel Romualdez, helikopter anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Manila'nın CAATSA kapsamında olası ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabileceği için anlaşmanın iptal edildiğini belirtti.

Filipinli bir askeri yetkili ise bir sözleşme imzalandığı için helikopter anlaşmasının iptal kararının alınmasının ardından bir "fesih sürecinden" geçeceğini belirterek, Rusya'nın buna itiraz edebileceğini ancak Filipin hükümetinin bunu yeniden düşünemeyeceğini söyledi.

ABD'li güvenlik yetkilileri de Manila'nın söz konusu kararından haberdar olduklarını ve Filipin askeri kullanımı için benzer ağır yük helikopterleri sunabileceklerini söyledi.

İmzalanan helikopter alım anlaşmasına göre, çok amaçlı helikopterlerin ilk kısmının Rusya'nın Sovtechnoexport firması tarafından yaklaşık iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyordu.

Filipinler tarafından söz konusu anlaşmanın ilk ödemesi ocak ayında yapılmıştı.

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