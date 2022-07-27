BIST 2.545
DOLAR 17,91
EURO 18,20
ALTIN 992,13
HABER /  GÜNCEL

Dünyanın gözü İstanbul'da! Açılışını Hulusi Akar yaptı mayın sorunu ne olacak?

Dünyanın gözü İstanbul'da! Açılışını Hulusi Akar yaptı mayın sorunu ne olacak?

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Tahıl İçin Müşterik Merkez'in açılışında Bakan Hulusi Akar konuştu. Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.

Abone ol

İstanbul'da cuma günü gerçekleştirilen zirveden sonra Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik adımlar atılıyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı. İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da imzalanan anlaşma kapsamında kurulacağı açıklanan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin dün faaliyete başlayacağı duyurulmuştu.

Akar'ın açıklamaları:
-Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma, enerji ve gıda krizini artırmıştır. Dünyadaki tahıl arzının yaklaşık 3’te biri Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanmaktadır. Ukrayna’dan çıkarılamayan tahıl sorununun devam etmesi, başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere küresel anlamda hem açlık hem de düzensiz göç nedeniyle ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Dolayısıyla Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve belki de daha önemlisi kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur.

-Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir. Bu merkezden Karadeniz'deki tüm ticaret gemileri izlenebilecektir.

Mayın konusu
-Mayın temizleme konusunda şu an bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacaktır. 

Askeri unsur yok
-Merkezin vazifesi, Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er temsilciden oluşmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır.

Merkezde Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den toplam 20 kişilik ekip görev yapacak. Ekibe ise bir Türk Amiral liderlik edecek.

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bugün iyi yarın kalp krizi geçirtecek sıcak var meteoroloji İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli...
Foto Galeri Bugün iyi yarın kalp krizi geçirtecek sıcak var meteoroloji İzmir, Ankara, Aydın, Manisa, Denizli... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Lise kayıt yapma ekranı ne zaman başlıyor MEB 2022-2023 kayıt tarihleri
Lise kayıt yapma ekranı ne zaman başlıyor MEB 2022-2023 kayıt tarihleri
Şişli'de İETT otobüsünde cinsel ilişki! İşte şoför için istenen ceza
Şişli'de İETT otobüsünde cinsel ilişki! İşte şoför için istenen ceza
Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin Napoli'ye transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin Napoli'ye transferini KAP'a bildirdi
Ek puanlı yerleştirme ne demek 2022 YKS ek puanlı yerleştirme ile tercih yapılır mı?
Ek puanlı yerleştirme ne demek 2022 YKS ek puanlı yerleştirme ile tercih yapılır mı?
Bakın şu Nazmi Bilgin'in yaptığına! Emek hırsızı rezil oldu! Yüzbinleri cukkalamış
Bakın şu Nazmi Bilgin'in yaptığına! Emek hırsızı rezil oldu! Yüzbinleri cukkalamış
2008 krizini bilen Roubini'den yeni korkutan tahmin 'kapıda' deyip açıkladı
2008 krizini bilen Roubini'den yeni korkutan tahmin 'kapıda' deyip açıkladı
Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür Show'daki taklidi için bakın ne dedi?
Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür Show'daki taklidi için bakın ne dedi?
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu’nun "Demirtaş serbest bırakılsın" açıklamasına evlat nöbetindeki annelerden tepki
Kılıçdaroğlu’nun "Demirtaş serbest bırakılsın" açıklamasına evlat nöbetindeki annelerden tepki
Yüzde 2 düştü! Türkiye yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti
Yüzde 2 düştü! Türkiye yılın ilk yarısında 68 milyon dolarlık bisiklet ihraç etti