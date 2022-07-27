Dünyanın gözü İstanbul'da! Açılışını Hulusi Akar yaptı mayın sorunu ne olacak?

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Tahıl İçin Müşterik Merkez'in açılışında Bakan Hulusi Akar konuştu. Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.

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İstanbul'da cuma günü gerçekleştirilen zirveden sonra Ukrayna tahılının sevkiyatına yönelik adımlar atılıyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM yetkilerinin yer alacağı Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı. İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi içerisinde yer alacak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında İstanbul'da imzalanan anlaşma kapsamında kurulacağı açıklanan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin dün faaliyete başlayacağı duyurulmuştu.

Akar'ın açıklamaları:

-Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışma, enerji ve gıda krizini artırmıştır. Dünyadaki tahıl arzının yaklaşık 3’te biri Rusya ve Ukrayna tarafından sağlanmaktadır. Ukrayna’dan çıkarılamayan tahıl sorununun devam etmesi, başta Ortadoğu ve Afrika olmak üzere küresel anlamda hem açlık hem de düzensiz göç nedeniyle ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Dolayısıyla Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde ve belki de daha önemlisi kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulması zarureti doğmuştur.

-Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir. Bu merkezden Karadeniz'deki tüm ticaret gemileri izlenebilecektir.

Mayın konusu

-Mayın temizleme konusunda şu an bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacaktır.

Askeri unsur yok

-Merkezin vazifesi, Ukrayna’dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Merkez, asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve BM’den 5’er temsilciden oluşmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur bulunmamaktadır.

Merkezde Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'den toplam 20 kişilik ekip görev yapacak. Ekibe ise bir Türk Amiral liderlik edecek.

Rusya'nın Rostov-On-Don Limanı'nda, sevkiyatı yapılacak tahıllar gemilere yükleniyor.

