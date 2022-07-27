BIST 2.545
DOLAR 17,91
EURO 18,20
ALTIN 992,13
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Göztepe Fenerbahçe'nin üç genç oyuncusuna talip oldu

Göztepe Fenerbahçe'nin üç genç oyuncusuna talip oldu

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların da olması beklenirken Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuna talip oldu.

Abone ol

Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı şekilde hazırlanıyor.

Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde 3 genç futbolcuya Göztepe talip oldu.

Göz-Göz'de futbolun başına geçecek olan Danimarkalı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe'den üç genç yıldız adayına talip oldu.

Sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye için 19 yaşındaki Tiago Çukur'un yanı sıra sağ kanat Burak Kapacak (22) ve orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'ya (21) gözünü dikti.

ÖNCEKİ HABERLER
Lise merkezi yerleştirme nedir MEB nasıl olacak? Merkezi yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
Lise merkezi yerleştirme nedir MEB nasıl olacak? Merkezi yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?
Murat Ongun'un büyük acısı! İBB Başkanı İmamoğlu da yalnız bırakmadı
Murat Ongun'un büyük acısı! İBB Başkanı İmamoğlu da yalnız bırakmadı
Ücretli öğretmenlik başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?
Ücretli öğretmenlik başvuruları 2022 ne zaman başlıyor, nereden yapılacak?
ABD'nin şantaj yasası Filiplinler'i korkuttu anlaşma iptal oldu
ABD'nin şantaj yasası Filiplinler'i korkuttu anlaşma iptal oldu
Lise kayıt yapma ekranı ne zaman başlıyor MEB 2022-2023 kayıt tarihleri
Lise kayıt yapma ekranı ne zaman başlıyor MEB 2022-2023 kayıt tarihleri
Şişli'de İETT otobüsünde cinsel ilişki! İşte şoför için istenen ceza
Şişli'de İETT otobüsünde cinsel ilişki! İşte şoför için istenen ceza
İnegölspor tesislerinde geri sayım
İnegölspor tesislerinde geri sayım
Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin Napoli'ye transferini KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Kim-Min Jae'nin Napoli'ye transferini KAP'a bildirdi
Ek puanlı yerleştirme ne demek 2022 YKS ek puanlı yerleştirme ile tercih yapılır mı?
Ek puanlı yerleştirme ne demek 2022 YKS ek puanlı yerleştirme ile tercih yapılır mı?
Erzurum'da feci kaza! Kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı
Erzurum'da feci kaza! Kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı