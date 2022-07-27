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Göztepe Fenerbahçe'nin üç genç oyuncusuna talip oldu
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncuların da olması beklenirken Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuna talip oldu.Abone ol
Futbolda geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı şekilde hazırlanıyor.
Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde 3 genç futbolcuya Göztepe talip oldu.
Göz-Göz'de futbolun başına geçecek olan Danimarkalı Rasmus Ankersen, Fenerbahçe'den üç genç yıldız adayına talip oldu.
Sarı-kırmızılılar, hücum hattına takviye için 19 yaşındaki Tiago Çukur'un yanı sıra sağ kanat Burak Kapacak (22) ve orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'ya (21) gözünü dikti.