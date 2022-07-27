Lise merkezi yerleştirme nedir MEB nasıl olacak? Merkezi yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi gözler liselerin boş kontenjan listesine çevrildi. Özellikle Lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve LGS ek tercih konuları öğrenciler tarafından sıkça sorgulanıyor. LGS nakil döneminde tercih işlemini gerçekleştirecek adaylar LGS taban puanları ve dilimlerini merak ediyor.

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Öğrenicler LGS 2. tercihler ne zaman sorusunun yanıtını araştırırken liselerin boş kontenjan listesini yayınladı mı sorusunun yanıtına kilitlendi. 2. tercih nakil işlemlerinin öncesinde öğrenciler liselerin boş kontenjan listesini araştırarak ona göre tercih işlemlerini tamamlamak istiyor. Peki LGS lise boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte Lise taban puanları ile yüzdelik dilimler ve kontenjanlar...

LGS lise boş kontenjanları açıklandı mı:

Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları bugün 25 Temmuz 2022 tarihinde belli oldu. Tercih sonuçlarının açıklanmasının sonrasında LGS 2. tercihler öncesinde lise boş kontenjanlar sorgulanıyor. Fakat LGS boş kontenjanlar ile ilgili henüz detaylar belli olmadı. İlgili konuya dair önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yükseliş denk bir şekilde bu kurumların doluluk oranları da elzem miktarda arttı. Geçtiğimiz sene yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin bütün kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Tercih ekranı ile LGS tercihleri nasıl yapılır: Milli Eğitim Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden LGS lise boş kontenjanlar listesini aday öğrencilerle paylaştı. Buna göre 2022 lise boş kontenjanlar taban, tavan puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı...

TÜM LİSELERİN KONTENJAN, TABAN PUANI VE YÜZDELİK DİLİMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

LGS 2. tercihler ne zaman:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

LGS 1. nakil ve 2. nakil ne zaman:

Tercih Süreci

4 - 20 Temmuz

Sonuç Açıklanma Tarihi

25 Temmuz Pazartesi

1. Nakil (Tercih)

25 - 29 Temmuz

2. Nakil (Tercih)

1 - 5 Ağustos

Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar

5 Tercih Hakkı / Zorunlu

Merkezi Sınav İle Öğrenci Alan Okullar

10 Tercih Hakkı / Arzuya Göre

Pansiyonlu Okullar

5 Tercih Hakkı / Arzuya Göre

Merkezi yerleştirme nasıl olacak:

a) Merkezî sınavla öğrenci kabul eden kurumların söylenen kontenjanlarına puan farkına göre tercihleri çerçevesinde yerleştirme yapılacaktır.

b) Sınavla öğrenci kabul eden eğitim kurumlarında Merkezî Sınav Puanının denkliği durumunda sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

LGS nakil işlemi nasıl yapılır:

*LGS nakil işlemi, e okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden yapılır. Bu sebeple ilk olarak e okul öğrenci giriş ekranına gelin.

*Ardından sisteme giriş yaptıktan sonra yeni pencerede açılan 2022 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Taban Puan ve Boş Kontenjan Bilgileri Bölümünü tıklayarak istediğiniz LGS nakil işlemi için istediğiniz yerleştirme türünü seçin.