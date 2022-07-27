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Murat Ongun'un büyük acısı! İBB Başkanı İmamoğlu da yalnız bırakmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Murat Ongun'un büyük acısı! İBB Başkanı İmamoğlu da yalnız bırakmadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'un babası Nihat Ongun'un Giresun'daki cenaze törenine katıldı. Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Emekli Binbaşı Nihat Ongun için Giresun Merkez Hacı Miktad Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ongun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, İBB Başkanı İmamoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İmamoğlu, başsağlığı dileklerini ilettiği Murat Ongun ile bir süre sohbet etti.

Nihat Ongun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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