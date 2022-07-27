Antalya AKEV Üniversitesi ücretleri 2022-2023 kaç para oldu? Hangi bölüm kaç para ödeme bilgisi

Hayalindeki üniversiteye girmek için öğrenciler YKS tercihlerini yapmaya başladı, tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek. Öğrenciler ve veliler tarafından tarafından özel üniversite, vakıf üniversitelerinin fiyatları da merak ediliyor. 2022-2023 eğitim yılında özel üniversitelerin yıllık fiyatlarına rekor zam yapıldı. Peki Antalya AKEV Üniversitesi ücretleri kaç para oldu?

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Üniversite tercih işlemleri devam ederken birçok öğrenci de özel üniversite ve vakıf üniversitelerinin 2022-2023 yıllık ücretlerini araştırmaya başladı. Üniversite fiyatlarında bu sene rekor bir artış yapıldı ve yüzde yüze varan ücret artışları oldu. Bu sene de özel üniversitelerin ücretleri bölümlere göre değişecek. En yüksek ücret artışı psikoloji ve tıp bölümlerinde oldu. Peki Antalya AKEV Üniversitesiücretleri kaç para oldu?

Antalya AKEV Üniversitesi ücretleri: Antalya AKEV Üniversitesi, 2015 yılında Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından Antalya'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Antalya AKEV Üniversitesi ücretleri şu şekildedir;

Sosyoloji ( %50 İndirim) - 42.500 TL

Psikoloji - 99.000 TL

Yazılım Mühendisliği ( %50 İndirimli) - 47.500 TL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları ( %50 İndirimli) - 45.000 TL

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ( %50 İndirimli) - 47.500 TL

Radyo Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) - 45.000

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) - 45.000

Yönetim Bilişim Sistemleri ( %50 İndirimli) - 45.00

Özel üniversitelerde en pahalı bölüm hangisi:

2022-2023 eğitim dönemi için bölüm fiyatlarını belirlemeye başlayan Vakıf üniversiteleri tercih döneminde yakından takip ediliyor. Özel üniversite okumak isteyen öğrenciler ise bu sene fiyatların ne kadar olduğunu araştırıyor. Yüksek enflasyon ekonomiyi derinden etkilerken üniversite bölümleri de bu pahalılıktan nasibini aldı.

Vakıf üniversitelerinde bu sene rekor artışlar yaşandı. Hızla yükselen fiyatlar özel üniversiteyi tercih etmek isteyen adayların gözünü korkutmuş durumda. Geçtiğimiz yıl 167 bin 440 kontenjana 125 bin 448 adayın yerleştiği vakıf üniversiteleri teker teker yıllık ücretlerini açıklamaya başladı. 2022-2023 Eğitim yılı genel ücretlerinde tıp fakülteleri önceki yıllarda olduğu gibi yine üniversitelerin en pahalı bölümleri olarak öne çıktı. Tıp okumak şu ana kadar açıklanan rakamlara göre senelik 177 bin ile 120 bin TL arasında değişiyor.

Yüzde 50 burs veren üniversitelerde 60 bin TL’ye inebiliyor. Geçtiğimiz yıl tıp fakültesi ücretleri 80 bin ile 90 bin TL arasında değişiyordu. Tıbbı, eczacılık ve diş hekimliği bölümleri takip ediyor. 120 bin TL’ye ulaşan bölüm ücretleri geçtiğimiz yıl 70-80 bin civarında değişiyordu.