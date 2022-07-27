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CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

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Partiden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta bu sabah Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna ait binanın yakınlarına bir roket saldırısında bulunulduğuna dair haberlerin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve söz konusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz."

CHP
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