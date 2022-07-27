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Kılıçdaroğlu'nun ÖTV indirimi gerçekleşirse hangi araba kaç lira olacak? Liste paylaşıldı

Kılıçdaroğlu'nun ÖTV indirimi gerçekleşirse hangi araba kaç lira olacak? Liste paylaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, motor hacmi 1600 cc ve altı olan otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi aracın kaç para olacağını gösteren bir tablo özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizine yönelik vaadinin ardından şimdi de motorlu taşıtlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin vaadiyle gündeme geldi.

Dörtte bir oranında indirim
Kılıçdaroğlu, önceki gece sosyal medya hesabından yayınladığı video ile motor hacmi 1600 cc ve altındaki otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu.

İlk otomobilini alana sıfır ÖTV 
CHP lideri daha önce ilk otomobilini alan gençler için sıfır ÖTV vaadinin de halen geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, araç almayı düşünenlere de alımlarını bir süre erteleme çağrısında bulundu.

CHP'liler bu tabloyu paylaşıyor
Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi otomobil markasında ne kadar indirim olacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili hazırlanan bir tablo ise özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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