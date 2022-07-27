'Rıza dışı' olan bebeği aileden gizlice doğurdu Bahçelievler'de gidip çöpe attı!

BAHÇELİEVLER'de bir kadın, ölü doğurduğu bebeği çöp konteynırına attığını itiraf etti. Olayla ilgili kadın tutuklanırken, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü şahıs gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Cansız bebeğin atık merkezindeki çöplere karışmış olabileceği düşünülüyor.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'ndeki bir adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçti. Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurdu.

İtiraf etti

Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğan bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığını itiraf etti.

"Rızam dışı"

V.S.K isimli kadın, 2021 yılı Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa'daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürdü.

Bebek cesedi bulunamadı

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kadının söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynırına bıraktığını tespit etti. Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirledi. Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılmadı.

'Cinsel saldırı' ile suçlanan şahıs serbest, kadın tutuklandı

Çalışmaların devamında V.S.K. isimli şahsın "cinsel saldırı" iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. O.U. isimli şahıs hakkında “cinsel saldırı” suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, “kasten öldürme” suçundan adli makamlara sevk edilen V.S.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan atık merkezinde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi.