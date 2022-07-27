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FED son dakika faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi ne oldu?

FED son dakika faiz kararını açıkladı! Doların ilk tepkisi ne oldu?

40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadele eden Amerika Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti.

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Piyasaların merakla beklediği  ABD Merkez Bankası FED toplantısı sona erdi. Fed, 26-27 Temmuz olarak iki gündür sürdürdüğü toplantısının sonucunu bugün tüm dünya ile paylaştı.

Fed, yükselen enflasyonu kontrol altına almak için sene başından bu yana kademeli olarak faiz artışına gittiğini ilan etmişti.

Politika faizi artırıldı
Toplantıdan politika faizinin 75 baz puan artırılması kararı çıktı. Fed'in 75 baz puan artışa gitmesiyle politika faizi yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselmiş oldu.

Fed üst üste faiz artırdı
Fed ilk olarak mart ayı toplantısında, 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Faiz artışlarına mart ayında 25 baz puanla başlayan Fed, mayısta 50 baz puan, haziranda 75 baz puanlık artışlara gitti. Bu 28 yılın en sert faiz artışı olarak kayıtlara geçti.

Yıl sonunda Fed'in faizinin 3,5 olması bekleniyor
Fed'in daha önce açıkladığı programına sadık kalması halinde piyasalar, bankanın yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5’e yükselteceğini fiyatlıyor. 2023’ün ikinci yarısında ise Fed'in artık faiz düşürmeye başlayacağı bekleniyor.

Yıl sonunda Fed'in faizinin 3,5 olması bekleniyor
Fed'in daha önce açıkladığı programına sadık kalması halinde piyasalar, bankanın yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5’e yükselteceğini fiyatlıyor. 2023’ün ikinci yarısında ise Fed'in artık faiz düşürmeye başlayacağı bekleniyor.

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