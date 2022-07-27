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ABD'den flaş terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin yanındayız"

ABD'den flaş terörle mücadele mesajı: "Türkiye'nin yanındayız"

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

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ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadeleri yer aldı.

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