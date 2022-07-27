BIST 2.544
DOLAR 17,90
EURO 18,13
ALTIN 989,78
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri'nden BM'ye 'Ermenistan' tepkisi: Kınıyoruz

Dışişleri'nden BM'ye 'Ermenistan' tepkisi: Kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtına gerçekleştirdiği ziyaret kınandı.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Kurulunun 76. Dönem Başkanı ve Maldivler Dışişeri Bakanı Abdulla Shahid, Ermenistan'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaretlerde Shahid'in sözde soykırım anıtını ziyaret etmesi, Dışişleri Bakanlığınca tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığından kınama
Konuya ilişkin olarak yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz" denildi.

"Daha dikkatli ve sorumlu davranması beklenirdi"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BM 76. Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede Shahid’in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiği anlaşılmaktadır. BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adıgeçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi. BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir. Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir."

ÖNCEKİ HABERLER
Konutta müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi geliyor!
Konutta müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak: Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi geliyor!
112’yi gereksiz meşgul eden 32 kişiye 18 bin lira ceza kesildi
112’yi gereksiz meşgul eden 32 kişiye 18 bin lira ceza kesildi
Abdulkadir Parmak'ın yeni takımı belli oldu
Abdulkadir Parmak'ın yeni takımı belli oldu
Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem
'Rıza dışı' olan bebeği aileden gizlice doğurdu Bahçelievler'de gidip çöpe attı!
'Rıza dışı' olan bebeği aileden gizlice doğurdu Bahçelievler'de gidip çöpe attı!
7 ayda peş peşe zam geldi! Oran yüzde 200'e ulaştı! Vatandaşlar isyan etti
7 ayda peş peşe zam geldi! Oran yüzde 200'e ulaştı! Vatandaşlar isyan etti
Gurbetçi aile evlerine girince şok oldu! Kimse çıkaramıyor Alanya'da fıkra gibi olay
Gurbetçi aile evlerine girince şok oldu! Kimse çıkaramıyor Alanya'da fıkra gibi olay
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Rektör Özkan son durumunu açıkladı
Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Rektör Özkan son durumunu açıkladı
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi feshedildi, tazminatı on taksitle ödenecek
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Sözleşmesi feshedildi, tazminatı on taksitle ödenecek
Joe Biden’ın Covid-19 testi sonucu belli oldu! Sağlık durumu nasıl?
Joe Biden’ın Covid-19 testi sonucu belli oldu! Sağlık durumu nasıl?