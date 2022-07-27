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Fenerbahçe transferi açıkladı! Luis Gustavo'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe transferi açıkladı! Luis Gustavo'nun yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe, Luis Gustavo'nun transferi için Al Nassr ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Luis Gustavo'nun transferi için Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Luis Gustavo, Al Nassr Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncuya bugüne kadar ki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Yaşadığı sakatlık sonrası eski performansından uzaklaşan ve özel maçlarda Jesus’un gözüne girmeyi başaramayan Luiz Gustavo ile de vedalaşan Fenerbahçe böylece Sambacı’ya ödemek zorunda olduğu 3.5 milyon Euro’dan da kurtulmuş oldu. 

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