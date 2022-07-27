Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Gözyaşlarını tutamadı

Dinamo Kiev kalesini ilk yarı abluka altına alan Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 53. dakikada orta alanda rakibini düşürerek ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Genç futbolcu oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamazken, bu golden 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Dinamo Kiev'i Kadıköy'de konuk etti. Maçı adeta tek kale götüren sarı-lacivertlilerde, İsmail Yüksek'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kart tüm planları bozdu.

İsmail Yüksek, Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.

4 dakika sonra Kiev golü attı

İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.

Jorge Jesus ile vazgeçilmez oldu

Jorge Jesus gelene kadar yeni sezon planları arasında yer almayan oyuncu, bir anda takımın vazgeçilmezi haline geldi.

Geride bıraktığımız sezonun yıldızlarından olan Miha Zajc ve Miguel Crespo'dan formayı kapan İsmail Yüksek, yeni sezonda Fenerbahçe'nin en kritik parçalarından biri olacağını sinyallerini fazlasıyla vermeye başladı.

İsmail Yüksek 65 bin euroya gelmişti

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda Golcükspor'dan 65 bin euroya transfer ettiği İsmail Yüksek, son olarak Bursaspor'a kiralanmıştı. Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değer 350 bin euro.