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Fenerbahçe'nin kupa hayallerini bitiren gol eski futbolcusundan geldi

Fenerbahçe'nin kupa hayallerini bitiren gol eski futbolcusundan geldi

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Ukrayna temsilcisinin galibiyet golü sarı-lacivertlilerin eski futbolcusundan geldi.

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Fenerbahçe, evinde ağırladığı Dinamo Kiev'e 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Ukrayna temsilcisinin ikinci golü sarı-lacivertlilerin eski futbolcusundan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’e 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Dinamo Kiev adını 3’üncü ön eleme turuna yazdıran ekip olurken Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak sarı lacivertlileri Devler Ligi'nden eden futbolcu ise tanıdık bir isim oldu.

Mücadeleye 106. dakikada dahil olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Oleksandr Karavaev, 114. dakikada ağları havalandırarak Kiev'e turu getirirken eski takımını da turnuva dışına çıkardı. 

Karavaev, Zorya Luhansk forması giydiği dönemde Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olmuş ve 2016-17 sezonunda yalnızca 6 maçta görev yapıp 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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