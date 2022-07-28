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4 üniversiteye rektör ataması yapıldı

4 üniversiteye rektör ataması yapıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül, İhsan Doğramacı Bilkent, İstinye ve Özyeğin üniversitelerine rektör atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erkan İbiş ve Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

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