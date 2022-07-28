BIST 2.544
DOLAR 17,89
EURO 18,31
ALTIN 999,67
HABER /  GÜNCEL

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve 4 üniversiteye ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Ramazan Güngör getirildi.

Cumhurbaşkanı tarafından 4 üniversiteye de rektör ataması yapıldı.

Buna göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat Aydoğan, İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erkan İbiş, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'nin taziye mesajına Bakan Soylu'dan tepki: Sinsice ve samimi değil
ABD'nin taziye mesajına Bakan Soylu'dan tepki: Sinsice ve samimi değil
Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması! UEFA "acil" koduyla toplandı
Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması! UEFA "acil" koduyla toplandı
Jorge Jesus, Emre Mor'u neden oyundan çıkardığını açıkladı
Jorge Jesus, Emre Mor'u neden oyundan çıkardığını açıkladı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Sigara tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını öldürdü
Sigara tartışması kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını öldürdü
Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kırmızı kart gördü! Gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe transferi açıkladı! Luis Gustavo'nun yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe transferi açıkladı! Luis Gustavo'nun yeni takımı belli oldu
Süleyman Soylu ret oyu veren CHP'ye tepki gösterdi
Süleyman Soylu ret oyu veren CHP'ye tepki gösterdi