Ahmet Çakar'dan Putin tezahüratı açıklaması! UEFA "acil" koduyla toplandı

Fenerbahçe taraftarı, Ukrayna Takımı Dinamo Kiev'in ilk golünü atan Buyalski'nin tribünlere yaptığı hareket sonrası Putin tezahüratları söyledi. Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda bu tezahüratın Fenerbahçe'ye büyük sorun yaratacağını, UEFA İcra Kurulu'nun acil koduyla toplandığını ileri sürdü.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu.

"Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak"

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

"Tüm zamanların en vahim tezahüratı"

UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre "Putin tezahüratı" tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor." dedi.

Fenerbahçe tribünlerinde Putin tezahüratı

Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev Vitaliy Buyalskyi'nin golüyle öne geçerken, futbolcu sarı-lacivertli tribünleri kışkırtarak gol sevincini yaşadı. Bu hareketi yüzünden Buyalskyi sarı kart görürken, Fenerbahçe tribünleri ise "Vladimir Putin" tezahüratında bulundu.

Lucescu'dan tepki

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise "Vladimir Putin" tezahüratlarını gerekçe göstererek maç sonu basın toplantısına çıkmadı.