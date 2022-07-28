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İzmir'de yaşandı! Sesleri duyan ihbar etti ekipler korkunç halde buldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de yaşandı! Sesleri duyan ihbar etti ekipler korkunç halde buldu

 İZMİR’in Karabağlar ilçesinde metruk bina içerisinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

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İddiaya göre, metruk binada birlikte yaşayan Kenan Yılmaz ile E.K., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.K., Yılmaz’ı karın ve kasık bölgesinden bıçakladı. Gürültü seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kağıt toplayıcılığı yaptığı öğrenilen Yılmaz’ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın şüphelisi E.K., polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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