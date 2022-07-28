Hasan Atilla Uğur kimdir, ne iş yapıyor? Oğuzhan Uğur'un anne ve babası kimdir?

Son günlerin en çok konuşulan gazetecilerinden biri olan Cem Küçük hakkında konuşan Oğuzhan Uğur'un sözleri olay olmuştu. Cem Küçük hakkında jelibon gibi adam bunları yüzü yok diyen Oğuzhan Uğur'u Cem Küçük babası Hasan Atilla Uğur'a şikayet etti. Bu olayın ardından albay olan ve Öcalan'ı ilk sorgulayan kişi olan Hasan Atilla Uğur merak konusu oldu. Peki kimdir Oğuzhan uğur'un babası Hasan Atilla Uğur birlikte bakalım...

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Birce Akalay ile sözlü polemiğe giren gazeteci Cem Küçük'ün hedefinde bu kez de Oğuzhan Uğur vardı. Katıldığı bir programda Cem Küçük hakkında jelibon gibi adam yüzü yok diyen Oğuzhan Uğur'a cevap Küçük'ten geldi. Gazeteci Cem Küçük, Oğuzhan Uğur'u babasına şikayet etti. Bu olayın ardından Oğuzhan Uğur'un albay olan babası da merak edildi. Peki kimdir Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur, aslen nereli, ne iş yapıyor?

Oğuzhan Uğur, Cem Küçük'e ne demişti?

Jelibon gibi adam yüzü yok: “Jelibon gibi bir adam. Bu insanları muhatap alamam. Bunların yüzü yok. Bu insanları başka yerde gazeteci yapabilir misiniz?”

Cem Küçük bu sözlerin yeniden gündem olmasına karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oğuzhan Uğur'u babası Hasan Atilla Uğur'a şikâyet etti. Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Albay Uğur! Oğlunuz YouTube’da sulu zırtlak ergen videoları yapıp yolunu bulmaya devam etsin ama DEVLET işleri ciddi işlerdir. Oğlunuz, sizin karşı çıktığınızı DEVLET’in iyi bildiği “kirli iş ortaklıkları”na girmesin. Oğlunuz kimi “baronlar”ın adamlarıyla ortaklıklar kurdu!"

Babama şikayet etmek nedir abi: Oğuzhan Uğur da Küçük'ün paylaşımını alıntı yaparak "Cem Küçük bel altı vurmuş resmen. Babama şikayet etmek nedir abi ya =( Bir de hangi baronların adamlarıyla ortaklık kurduğumu da söyler misiniz? Herkes bilsin. Ayrıca devlet adamlarını nerede, nasıl tehdit etmişim? Onu da anlamadım. Açıkça yazın lütfen." ifadelerini kullandı.

Hasan Atilla Uğur kimdir: 64 yaşında olan Hasan Atilla Uğur Türk askeridir. PKK sözde lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişidir. Pakize Uğur ile evli olan Hasan Atilla Uğur'un rütbesi Jandarma Kıdemli Albay'dır.