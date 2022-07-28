Milyonlarca kişi bekliyordu! Memur emeklilerinin maaş farkı bugün ödenecek

Milyonların beklediği ödeme gerçekleşiyor. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farkları bugün ödenecek. Fark tutarları, aylık alınan banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

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Memur emeklilerine Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün ödenecek. Emekli Sandığı kapsamındaki toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek.

Temmuz ayı zam farklarının toplam tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira olacak.

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan "mayıs-haziran-temmuz" döneminde aylık alanlara, temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, "haziran-temmuz-ağustos" döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, "temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.