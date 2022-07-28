Psikopat çiftin yaptıklarına bakın! Şoke eden KGB iddiası! Ölü bebeklerin...

ABD'li savunma müteahhidi Walter Primrose ve eşi Gwynn Morrison, federal yetkililer tarafından onlarca yıl önce ölü bebeklerin kimliklerini çalmakla suçlanıyor. Çiftin ayrıca Rusya'nın eski casusluk teşkilatı KGB ile bağlantıları olabileceği öne sürülüyor.

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ABD'li savunma müteahhidi Walter Primrose ve eşi Gwynn Morrison, her biri öldüğünde bir yaşından küçük olan bebeklerin kimliklerini çalmakla suçlanıyor. Bebeklerin sahte isimleri Bobby Edward Fort ve Julie Lyn Montague idi. Onlarca yıldır ABD Sahil Güvenliği'nin bir parçası olan Primrose, sahte kimliği, ehliyet, pasaport ve Savunma Bakanlığı kimliği gibi belgeleri almasına yardımcı olmak için kullandı. Hawaii'de tutuklanan ve her ikisi de 60'lı yaşlarının sonlarında olan çift, şimdiye kadar ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı, ABD'ye karşı bir suç işlemek için komplo kurmak ve pasaport başvurusunda yanlış beyanda bulunmakla suçlanıyor.

Çiftin KGB üniforması giyerken görüldüğü fotoğraflar, mahkemede sunuldu.

Savcılar, Primrose'un serbest bırakılırsa gizlice iletişim kurma konusunda son derece yetenekli olduğunu belirterek karı-kocanın parmaklıklar ardında tutulması gerektiğini savundu.

Mahkeme kayıtlarına göre, Primrose ve Morrison, 1955'te doğdular ve 1980'de evlenmeden önce, Teksas'ta birlikte lise ve üniversiteye gittiler.

Primrose, 39 yaşındayken Sahil Güvenlik'e kaydoldu, ancak Bobby Fort'un kimliği altında başvuru yaptığı için yaşı 27 olarak kaydedildi. 2016 yılında emekli olana kadar Honolulu'daki Sahil Güvenlik Hava istasyonunda elektrik teknisyeni olarak görev yaptı.

Daha önce İngiltere'de de yaşandı

İngiltere'de toplumsal olayları izleyen polis birimi, bazı siyasi grup ve çevre örgütlerinin arasına sızmak için on yıllarca, çeşitli nedenlerle çocuk yaşlarda yaşamını yitiren kişilerin kimliklerini kullandı. İngiliz polisi, "ölü çocuklar" adına nufüs cüzdanı, pasaport ve sigorta kartı çıkarırken de, ailelerden izin almadı. Bütün işlemler büyük bir gizlilik içinde ve yasa dışı yollardan yürütüldü.

İngiliz polisinin 1968 ile 1994 yılları arasında başvurduğu bu yöntem, iki eski polisin itiraflarıyla ortaya çıktı. İngiliz polisinin 1994 yılına kadar 80 "ölü çocuğu"un kimliklerini yasadışı yollarla kullandığı belirtildi. İngiliz polis teşkilatında görevli polis John Dines, 1990 yıllarda "John Barker" kimliğiyle ve anti kapitalist bir eylemci olarak uzun yıllar yaşamını sürdürdü.

İngiliz Parlamentosu İçişleri Komisyonu Başkanı Keith Vaz, polisin kullandığı bu yöntemi "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Guardian gazetesinin yayımladığı haber karşısında "şoke" olduğunu belirten Vaz, "Bu durum özellikle, yaşamını yitiren çocuklarının kimliklerinin yasadışı yöntemlerle kullanıldığını öğrenen aileler için bir felaket" dedi. Guardian gazetesinin haberinden sonra açıklama yapan İngiliz emniyet teşkilatı, şu anda söz konusu yöntemleri kullanmadıklarını açıkladı. Açıklamada 2003 yılında bu yöntemin kullanıldığına yönünde iddialar olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.