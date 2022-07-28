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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe'nin Putin tezahüratına tepki

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe'nin Putin tezahüratına tepki

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar 'Putin' tezahüratları yapılan Dinamo Kiev maçı için "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür." tepkisini gösterdi.

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Fenerbahçe'nin Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile olan karşılaşmasında gol sevinci sonrası yapılan Putin tezahüratlarına Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar sosyal medya hesabından böyle değerlendirdi:

"Futbol adil bir oyun. Dün Dynamo Kyiv daha güçlüydü. Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür. Dost Türkiye halkına Ukrayna’ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım."

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