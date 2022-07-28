Çinli otomobil şirketi üç SUV modelini Türkiye'ye getiriyor

Çinli otomobil şirketi Chery, üç SUV modelini Türkiye'ye getirecek.

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Çinli otomobil şirketi Chery, Türkiye'ye üç SUV modelini getirecek. Yapılan açıklamaya göre, numune araçlar önümüzdeki ay getirilecek.

Şirket, Ocak-Haziran 2022 döneminde yüzde 24,9 yıllık artışla 148 bin araç ihraç etti. Şirket, sedan, SUV ve yeni enerji modellerini küresel piyasaya sürerken, Şili'de de yılın ilk yarısında kümülatif satışların yüzde 6,7'sini kapsayan bir performans sergiledi.

Şirket, Ağustos 2021'de Güney Afrika pazarına da girmişti. Öte yandan şirket, uluslararası pazarlar için ürün kategorilerini de genişletecek.