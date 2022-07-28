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Enfeksiyon uzmanı uyardı! Güneş gören pet şişelerdeki büyük tehlike

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enfeksiyon uzmanı uyardı! Güneş gören pet şişelerdeki büyük tehlike

Batman’da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, pet ve cam şişe kullanımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Deveci, pet şişelerde güneşe maruz bırakıldıktan sonra satılan içme sularının sağlık açısından büyük tehlike saçtığını dile getirdi.

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Hayatın her alanında kullanılan ve özellikle içme sularının konulduğu pet şişelerin bir petro kimya ürünü olan polietilen malzemesinden üretildiğini belirten Dr. Deveci, pet şişelerin kullanımı için gerekli bazı kuralların olduğunu, özellikle yaz günlerinde sıcağın yüksek olduğu ve su ihtiyacının fazla olduğu bu dönemlerde pet şişelerin uygun kullanımının pek çok hastalığı önlendiğine dikkat çekti.

Uzman Dr. Deveci, “Pet şişeler uygun koruma ortamı olmadan muhafaza edilirse içinde bulunan BPA (BisfenolA) maddesi çeşitli hastalıklara yol açmakta. Bunlara baktığımız zaman içinde kanserojen maddesi olduğu belirtilmiş ve hormonsal bozukluklara da yol açıyor. Ayrıca pet şişeler uygun ortamda bulunmadığında güneş ortamında bulunduğunda uzun süre kullanılmadan bekletildiğinde mikroorganizmalar için de iyi bir üreme ortamı oluşturmakta ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açmaktadır. Yine virüslere bağlı olarak hepatit A ve E virüsüne bağlı olarak birçok enfeksiyona yol açmaktadır. Bu yüzden pet şişeleri kullanırken bunların güneş almayan bir ortamda muhafaza edilmesine sıcak ortamda değil, soğuk ortamda bulunması gerekiyor. Mümkünse de içme sularının pet şişeler olmadan kullanılması önemlidir" dedi.

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