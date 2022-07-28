Aşırı sıcak havada su ihtiyacı arttı doktor uyardı pet şişedeki suyu sakın içmeyin!
TÜRKİYE Avrupa'da can alan aşırı sıcakların etkisine girdi. Bu havalarda su içmek tıbbi açıdan çok gerekli ve zorunlu. Ancak bir nokta var ki çok dikkat etmeniz lazım. Sıcakta pet şişede bekleyen sular sizi hasta edebilir... Doktordan çok önemli uyarılar geldi.
Son günlerde yurdun birçok bölümünde etkisini gösteren sıcak havalar sebebiyle herkes yanında soğuk içecekler taşıyor. En çok tüketilen su ise genellikle vatandaşlar tarafından küçük pet şişeler halinde kullanılarak sık sık tüketiyor. Fakat bu pet şişelerde bekleyen sular, güneşe maruz kaldığında içerisinde bulunan BPA (BisfenolA) maddesi sebebiyle birçok hastalığa sebep oluyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Deveci, pet şişelerde bekletilen suyun tüketilmesi halinde yaşanacak durumları açıkladı.
Hayatın her alanında kullanılan ve özellikle içme sularının konulduğu pet şişelerin bir petro kimya ürünü olan polietilen malzemesinden üretildiğini belirten Dr. Deveci, pet şişelerin kullanımı için gerekli bazı kuralların olduğunu, özellikle yaz günlerinde sıcağın yüksek olduğu ve su ihtiyacının fazla olduğu bu dönemlerde pet şişelerin uygun kullanımının pek çok hastalığı önlendiğine dikkat çekti.
Uzman Dr. Deveci, “Pet şişeler uygun koruma ortamı olmadan muhafaza edilirse içinde bulunan BPA (BisfenolA) maddesi çeşitli hastalıklara yol açmakta. Bunlara baktığımız zaman içinde kanserojen maddesi olduğu belirtilmiş ve hormonsal bozukluklara da yol açıyor.