Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor
HAKKARİ'de bir kişi, 10 yıl önce kurduğu serada herkesten dua alıyor. Seranın girişine yazı asan vatandaş, sebzeleri bedavaya dağıtıyor. Umarız çöpe döküp israf edenlerin yerini böyle örnekler alır...
İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Mecit Büyüksu, kendi arsasında kurduğu serada yetiştirdiği çok sayıda sebzeyi ihtiyacı olan vatandaşlara bedava dağıtıyor.
Büyüksu, kendi imkânlarıyla kurduğu serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıtıyor.
Yaptığı bu davranışla bölgede örnek bir vatandaş olarak bilinen Büyüksu, imkânlar sağlanması halinde daha büyük seralar kuracağını ve daha güzel hizmetler vereceğini belirtti.
"Asla para almıyoruz"
Allah rızası için bu işi yaptığını belirten Mecit Büyüksu, “Ben bu serayı 10 sene önce yaptım. Serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek, Allah rızası için ihtiyacı olan herkese ücretsiz veriyoruz. İstediği yerden gelsin asla kimseden para almadan ücretsiz bir şekilde veriyoruz." dedi.