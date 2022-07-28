Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

"Asla para almıyoruz"

Allah rızası için bu işi yaptığını belirten Mecit Büyüksu, “Ben bu serayı 10 sene önce yaptım. Serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek, Allah rızası için ihtiyacı olan herkese ücretsiz veriyoruz. İstediği yerden gelsin asla kimseden para almadan ücretsiz bir şekilde veriyoruz." dedi.