BIST 2.544
DOLAR 17,91
EURO 18,36
ALTIN 1.002,03

Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

HAKKARİ'de bir kişi, 10 yıl önce kurduğu serada herkesten dua alıyor. Seranın girişine yazı asan vatandaş, sebzeleri bedavaya dağıtıyor. Umarız çöpe döküp israf edenlerin yerini böyle örnekler alır...

Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

İran sınırında bulunan Esendere beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Mecit Büyüksu, kendi arsasında kurduğu serada yetiştirdiği çok sayıda sebzeyi ihtiyacı olan vatandaşlara bedava dağıtıyor. 

112
Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

Büyüksu, kendi imkânlarıyla kurduğu serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek ücretsiz bir şekilde vatandaşlara dağıtıyor.

212
Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

Yaptığı bu davranışla bölgede örnek bir vatandaş olarak bilinen Büyüksu, imkânlar sağlanması halinde daha büyük seralar kuracağını ve daha güzel hizmetler vereceğini belirtti.

312
Hakkari'de serasında öyle bir şey yapıyor ki 10 yıl oldu herkes almaya geliyor

"Asla para almıyoruz"
Allah rızası için bu işi yaptığını belirten Mecit Büyüksu, “Ben bu serayı 10 sene önce yaptım. Serada salatalık, domates, biber, kabak, maydanoz, dereotu, soğan ve fasulye gibi sebzeleri yetiştirerek, Allah rızası için ihtiyacı olan herkese ücretsiz veriyoruz. İstediği yerden gelsin asla kimseden para almadan ücretsiz bir şekilde veriyoruz." dedi.

412