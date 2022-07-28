Altın resmen uçuyor! 28 Temmuz gram altın 1000 lirayı aştı dolar 18 lira oluyor bu kadarı beklenmiyordu
FED kararı sonrası piyasalar resmen coştu. Altın ve dolar uçuyor. 28 Temmuz altının gram fiyatı 1000 lirayı aştı, dolar 18 liraya doğru gidiyor. Gözler ABD'deki büyüme verisinde... Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler piyasalarda kayıplara yol açmıştı.
Fed kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda 950 liraya kadar gerileyen altın yönünü yukarı çevirdi. Altının gram fiyatı 1000 lirayı aştı. Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor. Öte yandan dolar 17.91, Euro da 18.38 liradan işlem görüyor.
Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
İç piyasada gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.
Son 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonla birlikte şahin tutumu ile dikkati çeken Fed, dün de politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltti.
Fed'den yapılan açıklamada, son harcama ve üretim göstergelerinin yumuşadığı belirtilerek, bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımlarının güçlü olduğu ve işsizlik oranının düşük kaldığı aktarıldı.