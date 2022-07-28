İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya şok tebligat: Suikast listesindesin

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine terör örgütü PKK'nın suikast listesinde olduğu yönünde polisten bilgi geldiğini yazar İsmail Saymaz'a açıkladı.

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçen cumartesi günü İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun kapısına iki polisin gittiğini ve kendisine bir suikast listesinde isminin geçtiğini söylediğini yazdı.

Kavuncu’ya verilen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/119429 sayılı soruşturma evrakında gizli tanığın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde vermiş olduğu beyanlarında PKK içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla ilgili çeşitli beyanların yanı sıra PKK/KCK terör örgütü tarafından saldırı yapılacağı konusunda beyan olan isimlerden Kavuncu’nun can güvenliği ile ilgili olarak…”

Korumaları çekilmişti

Yazısında, Buğra Kavuncu’nun yumruklu saldırıya uğramadan önce korumalarının geri çekilmesini ve sonraki süreçte de avukatının yeniden koruma tayin edilmesi için verdiği dileklerini hatırlatan Saymaz, il binasında da polis noktası kurulmadığına dikkati çekti.