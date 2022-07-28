Hızla yükseliyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Japonya'nın geçen hafta 969 binden fazla vakayla "dünyanın en fazla yeni Kovid-19 vakasına sahip ülkesi" olduğunu bildirdi.

Abone ol

Kyodo ajansının haberine göre, DSÖ tarafından yapılan açıklamada, Japonya'yı yaklaşık 860 bin ile ABD'nin ve 570 bin vaka ile Almanya'nın takip ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Japonya'nın 24 Temmuz'a kadar olan haftada 969 binden fazla yeni vakayla "dünyanın en fazla yeni koronavirüs vakasına sahip ülkesi" olduğu bildirildi.

Son derece bulaşıcı olduğu aktarılan omicronun BA.5 alt varyantının yaygın olduğu Japonya'da, Kovid-19 salgınının 7'nci dalgası yaşanıyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlediği basın toplantısında, salgının bitmekten çok uzak olduğunu söylemişti.