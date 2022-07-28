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Esenyurt'ta yaşandı! Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi mahalleyi birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta yaşandı! Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi mahalleyi birbirine kattı

 ESENYURT’ta aynı mahallede yaşayan iki gencin sevgili olduklarını öğrenen baba ortalığı ayağa kaldırdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre kızının aynı mahalleden sevgilisi olduğunu öğrenen adam, sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven şahsı çevredeki diğer vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Olayda farklı şahısların da ellerinde sopalarla kavgaya dahil olduğu görülürken o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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