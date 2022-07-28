BIST 2.565
DOLAR 17,93
EURO 18,35
ALTIN 1.005,72
HABER /  EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi düşüşü sürdürüyor

Ekonomik güven endeksi düşüşü sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomi güven endeksi haziran ayında 93.6 iken, temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı

Abone ol

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93.6 iken, Temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 2022 yılının en düşük seviyesine geriledi.

Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 102.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 oranında azalarak 117.8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.5 oranında azalarak 113.4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 7.4 oranında artarak 68.0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında artarak 85.0 değerini aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hızla yükseliyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması
Hızla yükseliyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması
Üniversite harç ücreti nedir, nasıl ödenir hangi bölümün harç ücreti kaç para oldu güncel liste
Üniversite harç ücreti nedir, nasıl ödenir hangi bölümün harç ücreti kaç para oldu güncel liste
Serhat Akın isyan etti: Kadıköy’de büyü var bu nasıl maç kafayı yiyeceğim!
Serhat Akın isyan etti: Kadıköy’de büyü var bu nasıl maç kafayı yiyeceğim!
250 bin liraya kadar destek verilecek! Son başvuru tarihi 5 ağustos
250 bin liraya kadar destek verilecek! Son başvuru tarihi 5 ağustos
Dükkanına giren hırsızı yakaladı asıl şoku ondan sonra yaşadı
Dükkanına giren hırsızı yakaladı asıl şoku ondan sonra yaşadı
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe'nin Putin tezahüratına tepki
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe'nin Putin tezahüratına tepki
Kuzey Kore lideri meydan okudu: ABD ile silahlı çatışmaya hazırız
Kuzey Kore lideri meydan okudu: ABD ile silahlı çatışmaya hazırız
Enfeksiyon uzmanı uyardı! Güneş gören pet şişelerdeki büyük tehlike
Enfeksiyon uzmanı uyardı! Güneş gören pet şişelerdeki büyük tehlike
2 yıllık açıköğretim bölümleri AÖF 2022 taban puanları
2 yıllık açıköğretim bölümleri AÖF 2022 taban puanları
Rakip firmaya geçmek isteyen işçi, Yargıtay kararıyla tazminat şoku yaşadı
Rakip firmaya geçmek isteyen işçi, Yargıtay kararıyla tazminat şoku yaşadı