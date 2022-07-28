Ekonomik güven endeksi düşüşü sürdürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomi güven endeksi haziran ayında 93.6 iken, temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldıAbone ol
Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93.6 iken, Temmuz ayında yüzde 0.2 oranında azalarak 93.4 değerini aldı. Böylece ekonomik güven 2022 yılının en düşük seviyesine geriledi.
Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 102.5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.5 oranında azalarak 117.8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4.5 oranında azalarak 113.4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 7.4 oranında artarak 68.0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.4 oranında artarak 85.0 değerini aldı.