BIST 2.565
DOLAR 17,93
EURO 18,35
ALTIN 1.005,72
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları 2022.

2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları 2022.

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile birlikte açıköğretim bölümleri belli oldu. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları nedir? İşte 2022 açıköğretim üniversite bölümleri ve 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim bölümleri kodları 2022.

Abone ol

YKS sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanmasının ardından 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması sıkça araştırılmaya başlandı. İşte Anadolu Üniversitesi ile 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması...

Anadolu üniversitesinin 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması araştırmaya başladı. Peki Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık AÖF taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ÖNCEKİ HABERLER
George Floyd'un ölümüne göz yuman 2 polise ödül gibi cezalar!
George Floyd'un ölümüne göz yuman 2 polise ödül gibi cezalar!
Galatasaray kanat oyuncusu Justin Kluivert'i gözüne kestirdi
Galatasaray kanat oyuncusu Justin Kluivert'i gözüne kestirdi
CRM Grup, Türkiye’nin ilk e-seyahat acentesi Tatil.com’u aldı
CRM Grup, Türkiye’nin ilk e-seyahat acentesi Tatil.com’u aldı
Esenyurt'ta yaşandı! Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi mahalleyi birbirine kattı
Esenyurt'ta yaşandı! Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi mahalleyi birbirine kattı
MİT'ten nokta operasyonu! Hatice Hezer etkisiz hale getirildi Cemil Bayık'ın yanındaydı HDP'li vekilin ablası çıktı
MİT'ten nokta operasyonu! Hatice Hezer etkisiz hale getirildi Cemil Bayık'ın yanındaydı HDP'li vekilin ablası çıktı
Tıp Fakültesi-Diş hekimliği harç ücretleri 2022 hangi üniversitede kaç para
Tıp Fakültesi-Diş hekimliği harç ücretleri 2022 hangi üniversitede kaç para
Ekonomik güven endeksi düşüşü sürdürüyor
Ekonomik güven endeksi düşüşü sürdürüyor
Hızla yükseliyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması
Hızla yükseliyor! Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş koronavirüs açıklaması
Üniversite harç ücreti nedir, nasıl ödenir hangi bölümün harç ücreti kaç para oldu güncel liste
Üniversite harç ücreti nedir, nasıl ödenir hangi bölümün harç ücreti kaç para oldu güncel liste
Yaz sıcağında tavuk döner tehlikesi bunlara dikkat!
Yaz sıcağında tavuk döner tehlikesi bunlara dikkat!