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Galatasaray kanat oyuncusu Justin Kluivert'i gözüne kestirdi

Galatasaray kanat oyuncusu Justin Kluivert'i gözüne kestirdi

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Justin Kluivert’i transfer etmek istiyor.

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Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kanat bölgesini de takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli bir isme kanca attı. Sarı-Kırmızılılar bonservisi Roma'da bulunan Justin Kluivert'in transferi için düğmeye bastı.

Teklif yapıldı

Yönetimin hem İtalyan kulübünü hem de Hollandalı yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı vurgulandı. Kluivert'in Roma ile 1 yıl sözleşmesi kaldığı için şu anda kiralık olarak gelmesi mümkün gözükmüyor. Ancak Çizme basınına göre İtalyan kulübünün sportif direktörü Tiago Pinto, 23 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etti. Eğer Kluivert, Roma ile nikah tazelerse kiralık olarak takımdan ayrılması gündeme gelecek. Roma kulübünün, yıldız futbolcunun bonservis bedelini ise 12 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Nice'te kiralık oynayan Justin Kluivert 32 maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Babasının oğlu

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Patkick Kluivert'i oğlu olan Justin, Ajax altyapısında yetiştikten sonra 2018 yılında 18 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planlarında olmayan genç yıldız 2 kez Hollanda Milli Takımı'nda oynadı. Justin Kluivert her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Kaynak: Fanatik

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